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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

10.06.2025 07:46:00
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Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 06.04 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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