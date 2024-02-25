AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 01.59'da gerçekleşen depremin 7,44 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [73.48 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:01:59:01 TSİ
Enlem:38.73639 N
Boylam:25.55944 E
Derinlik:7.44 km
Detay:https://t.co/GEuw5LOmni@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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