AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 07:35
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 01.59'da gerçekleşen depremin 7,44 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.


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