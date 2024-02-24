Depremden kurtulmuşlardı... Dede ile torununun acı ölümü!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.
Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.
DEPREMDEN SONRA ANKARA'YA YERLEŞMİŞLER!
Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'Ankara' anketinde büyük fark
- Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
- 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'
- Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması
- Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
- Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
- 'Boşalan kadroları bölüştürüyorlar...'
- 'Okulda düştü' denildi, beyin kanaması geçirdi
- İmamoğlu'na ilginç teklif
- İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler!