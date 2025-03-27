AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-27
Saat:20:51:52 TSİ
Enlem:36.68167 N
Boylam:25.73444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0B58lq8Le3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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