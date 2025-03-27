AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 21:06

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

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