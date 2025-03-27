Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Mart 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 27 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:27

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Mart'ta meydana gelen depremler...

27 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.27 08:58:36  39.9450   40.6935        8.3      -.-  2.1  -.-   DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM)                       

2025.03.27 07:24:37  40.1353   26.1198        3.3      -.-  2.3  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             

2025.03.27 06:32:25  38.1507   36.8797        7.6      -.-  2.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2025.03.27 05:53:51  39.7103   27.5877        5.0      -.-  1.6  -.-   CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR)                        

2025.03.27 05:30:53  40.0187   40.1002        7.3      -.-  2.2  -.-   UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)                       

2025.03.27 05:20:31  39.2358   25.9520       13.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.03.27 05:19:12  37.4338   36.9822        2.0      -.-  1.4  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           

2025.03.27 04:54:16  36.5550   25.4962       14.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.27 04:15:46  36.4033   25.6947        3.3      -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                                        

2025.03.27 03:49:50  38.7558   43.5645       10.6      -.-  2.3  -.-   ASAGIGOLALAN-(VAN)                                

2025.03.27 03:31:49  36.0697   36.3955        6.1      -.-  1.6  -.-   HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)                         

2025.03.27 01:33:32  38.5205   37.7113        7.8      -.-  1.6  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           

2025.03.27 01:17:15  35.1208   26.4208       21.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.03.27 01:12:16  35.1322   27.7763        6.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                    


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #deprem

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