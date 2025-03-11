AFAD duyurdu... Irak sınırında deprem: Hakkari'de de hissedildi!
AFAD, Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
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