AFAD duyurdu... Irak sınırında deprem: Hakkari'de de hissedildi!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 21:35

Güncelleme: 11.03.2025 - 21:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.