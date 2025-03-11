AFAD duyurdu... Irak sınırında deprem: Hakkari'de de hissedildi!

AFAD, Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu... Irak sınırında deprem: Hakkari'de de hissedildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 21:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.


Etiketler: #afad #hakkari #ırak #deprem

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