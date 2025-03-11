‘Deprem Allah’tan’ demişti, şikâyetçi oldu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

Soruşturma izni verilen kamu personelinden haklarında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açılan Dulkadiroğlu Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ö. ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı S. B., suçlamaları reddetti. Kendilerine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Mahkeme, sanıkların tutuklu yargılama talebini reddetti. Davaların birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan binada gelini ve oğlunu kaybeden S.Ç’nin de davada şikâyetçi olarak hazır bulunması dikkat çekti. S.Ç., siteye ilişkin açılan ilk davada tutuklu bulunan damadı H.Ç’den şikâyetçi olmamış ve tercihini “Deprem Allah’tan geldi” sözleriyle açıklamıştı. Aynı binada ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu S.Ç’ye tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan Erdemoğlu, “Damadı olunca ‘Deprem Allah’tan’ dediler, ancak kamu personeli davasında şikâyetçi oldular. Bizler duruşmada bu ikili tavra tepki gösterince de ‘Can güvenliğimiz yok’ deyip polis eşliğinde çıktılar” dedi. Erdemoğlu, “Böyle tavırlar bizi daha da yıpratıyor. Ayrım olmadan tüm sorumluların ‘olası kast’tan yargılanıp ceza almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.