AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05.32'de gerçekleşen depremin 7.08 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-31
Saat:05:32:03 TSİ
Enlem:37.75472 N
Boylam:36.21611 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/n3LtuaYHVU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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