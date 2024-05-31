AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 08:56
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 05.32'de gerçekleşen depremin 7.08 km derinlikte olduğu bildirildi.


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