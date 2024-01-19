AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 00.39 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2024-01-19
Saat:00:39:38 TSİ
Enlem:37.69528 N
Boylam:35.36056 E
Derinlik:8.38 km
Detay:https://t.co/OOvBZXDLwd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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