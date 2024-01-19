AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:11
AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 00.39 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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