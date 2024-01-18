Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.34 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-01-18
Saat:15:59:25 TSİ
Enlem:38.59917 N
Boylam:39.65444 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/qoVI5DB1HL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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