Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:15

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.34 km olarak ölçüldü.