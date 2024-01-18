Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:15
Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.34 km olarak ölçüldü.


afad Son dakika Elazığ deprem

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kayseri'de deprem!
Kayseri'de deprem mi oldu? 18 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Kayseri'de deprem mi oldu? 18 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Mersin tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: 'Allah size depremi bilerek verdi'

Mersin tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: 'Allah size depremi bilerek verdi'

En Çok Okunan Haberler