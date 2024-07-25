AFAD duyurdu: Kuşadası açıklarında deprem!

AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18.75 kilometre açığında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:59
AFAD duyurdu: Kuşadası açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18.75 kilometre açığında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Buna göre deprem, 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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