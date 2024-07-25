AFAD duyurdu: Kuşadası açıklarında deprem!
AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18.75 kilometre açığında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 18.75 kilometre açığında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.75 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2024-07-25
Saat:18:50:31 TSİ
Enlem:37.77111 N
Boylam:27.02333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/tgc01rhpzm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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