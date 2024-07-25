Naci Görür’den Tokat depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:05
Naci Görür’den Tokat depremi açıklaması
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı: 

“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”


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