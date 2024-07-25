Naci Görür’den Tokat depremi açıklaması

Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:05

Güncelleme: 25.07.2024 - 18:05

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı:

“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”