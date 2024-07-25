Naci Görür’den Tokat depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat’ta dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Görür, şunları yazdı:
“Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında.”
Dün Dutluca-Sulusaray/Tokat’ta deprem oldu (4,0). Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde. Almus ve Yıldızeli Fay zonları arasında. pic.twitter.com/vc4vmqOIEc— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 25, 2024
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