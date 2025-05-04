AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 07:17

Güncelleme: 04.05.2025 - 07:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.53'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12,55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.