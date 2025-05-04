AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem!
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DHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 07:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.53'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12,55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Etiketler: #Kütahya #deprem #afad

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