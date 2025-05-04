AFAD duyurdu: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem!
Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.53'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12,55 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-04
Saat:02:53:41 TSİ
Enlem:39.24 N
Boylam:28.94306 E
Derinlik:12.55 km
Detay:https://t.co/H0VREeIaQf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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