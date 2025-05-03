Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası balkon çöktü!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 16:57

Güncelleme: 03.05.2025 - 16:57

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu.

O esnada Tekirdağ’da 3.7 büyüklüğünde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 2 balkonunda çökme oldu. Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen yurttaşların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan yurttaşın o anları kameraya yansıdı.

"1 YARALI VAR"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.