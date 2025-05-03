Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası balkon çöktü!

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 3.7 deprem sırasında Bahçelievler'de boşatılan binanın balkonu çöktü. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası balkon çöktü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 16:57

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu.

O esnada Tekirdağ’da 3.7 büyüklüğünde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 2 balkonunda çökme oldu. Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen yurttaşların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan yurttaşın o anları kameraya yansıdı.

"1 YARALI VAR"

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.


Etiketler: #BAHçelievler #deprem #çökme

İlgili Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Güney Atlantik'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok

Güney Atlantik'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yok
Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi

Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler