Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen depreme dair kritik değerlendirme!
Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" dedi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 18 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen deprem dair ilk değerlendirme, Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.
"SÖNÜMLENEN ANA DEPREMİN ARTÇISI"
Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok."
Etiketler: #deprem #İstanbul #Övgün Ahmet Ercan #marmara denizi
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