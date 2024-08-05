AFAD duyurdu: Marmara'da deprem!

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:56
AFAD duyurdu: Marmara'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 7.14 kilometre uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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