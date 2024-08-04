Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:18
Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

4 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:33:04   -.-  0.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                       

07:50:49   -.-  2.8  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                       

07:48:29  -.-  1.8  -.-   PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)                        

07:34:00    -.-  3.1  3.1   CUKUROREN-(BOLU)                                 

07:31:34  -.-  3.9  3.9   MESCICELE-(BOLU)                                 

07:00:17   -.-  3.1  3.1   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                        

06:45:30   -.-  1.8  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                        

06:25:55   -.-  3.8  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

06:20:45    -.-  1.8  -.-   KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)                      

05:57:43   -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

05:37:15   -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

05:13:12   -.-  2.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:52:42     -.-  1.7  -.-   KARABURUN-BULANIK (MUS)                          

04:48:52  -.-  1.7  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

04:43:42  -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

04:08:39  -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                       

03:54:49  -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

03:48:32  -.-  1.9  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                         

03:29:35  -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

03:14:42  -.-  1.9  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

03:07:36  -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

02:21:59   -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

02:11:33   -.-  2.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                       

01:51:13   -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

01:29:17   -.-  1.5  -.-   YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

00:21:16     -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

00:07:30   -.-  2.0  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                         

00:00:30    -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                       


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