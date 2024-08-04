Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:18

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

4 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:33:04 -.- 0.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

07:50:49 -.- 2.8 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

07:48:29 -.- 1.8 -.- PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)

07:34:00 -.- 3.1 3.1 CUKUROREN-(BOLU)

07:31:34 -.- 3.9 3.9 MESCICELE-(BOLU)

07:00:17 -.- 3.1 3.1 DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

06:45:30 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

06:25:55 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:20:45 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)

05:57:43 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

05:37:15 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

05:13:12 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:52:42 -.- 1.7 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS)

04:48:52 -.- 1.7 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

04:43:42 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

04:08:39 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

03:54:49 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

03:48:32 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

03:29:35 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:14:42 -.- 1.9 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:07:36 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

02:21:59 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

02:11:33 -.- 2.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

01:51:13 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:29:17 -.- 1.5 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:21:16 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

00:07:30 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

00:00:30 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI