AFAD duyurdu: Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 19:01 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.48 km olarak kaydedildi.
İşte depremin merkez üssü:
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 19:01 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.48 km olarak kaydedildi.
İşte depremin merkez üssü: