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AFAD duyurdu: Muğla'da deprem

AFAD duyurdu: Muğla'da deprem

25.07.2025 19:25:00
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Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da deprem

AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 19:01 sularında meydana gelen depremin derinliği 8.48 km olarak kaydedildi.

İşte depremin merkez üssü:

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