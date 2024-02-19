AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:03

Güncelleme: 19.02.2024 - 07:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.