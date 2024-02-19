AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/4csbqtwfPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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