AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:03
AFAD duyurdu: Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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