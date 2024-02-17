Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:04
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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