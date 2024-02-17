Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:57:32 TSİ
Enlem:38.45806 N
Boylam:37.30722 E
Derinlik:11.94 km
Detay:https://t.co/77PYLX33VR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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