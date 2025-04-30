AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.98 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 9.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
Detay:https://t.co/KsjerRnXrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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