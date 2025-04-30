AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.98 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 07:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 9.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #Marmaris #muğla

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