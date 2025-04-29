Depremden korkan oraya taşınsın! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 'haritalı' paylaşım: Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:18

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, yer sarsıntıları gündemdeki sıcaklığını korurken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın hazırladığı detaylı deprem haritası gündem oldu.

Ercan'ın 2005 yılında hazırladığı harita, ev almayı düşünenler içine kritik bir rehber niteliği taşıyor ve güvenli ve riskli bölgeleri gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'NİN DEPREM GERÇEĞİ: AHMET ERCAN'DAN KRİTİK HARİTA

Yıllara dayanan araştırmalar sonucunda hazırlanan harita, Türkiye’nin yerleşim yerlerini dört farklı risk kategorisine ayırıyor. Renk kodları ile gösterilen bu bölgeler, güvenli yaşam alanı seçimi açısından önemli ipuçları sunuyor.

Türkiye'nin yersarsıntısı ile güvenli yerleşim alanı seçimi bakımından en ayrıntılı bölgelendirme haritası (Yapan. Prof. Dr. Övgün A. Ercan, 2005).

BEYAZ: Deprem odağı olmayan, en güvenli alanlar.

YEŞİL Dolayda olan depremlerden en çok etkilenen alanlar

SARI: Deprem odağı olan,… pic.twitter.com/H3CBFHxnZW — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 27, 2025

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ BÖLGELERİ

Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.

Twitter hesabından paylaşım yapan profesör, "Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı….Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir" ifadesini kullandı.

ERCAN'DAN 'HARİTALI' PAYLAŞIM

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın deprem haritasında yer alan renk kodları ve anlamları şöyle:

Beyaz Alanlar: Deprem odağı bulunmayan, sismik aktivitenin en düşük olduğu ve yerleşim için en güvenli kabul edilen bölgeler.

Deprem odağı bulunmayan, sismik aktivitenin en düşük olduğu ve yerleşim için en güvenli kabul edilen bölgeler. Yeşil Alanlar: Doğrudan deprem odağı olmasa da, çevre depremlerinden etkilenebilen bölgeler. Zemin yapısı nedeniyle sarsıntı şiddeti daha fazla hissedilebilir.

Doğrudan deprem odağı olmasa da, çevre depremlerinden etkilenebilen bölgeler. Zemin yapısı nedeniyle sarsıntı şiddeti daha fazla hissedilebilir. Sarı Alanlar: Aktif fay hatlarının geçtiği, deprem üretme riski yüksek olan, yerleşim açısından sakıncalı bölgeler.

Aktif fay hatlarının geçtiği, deprem üretme riski yüksek olan, yerleşim açısından sakıncalı bölgeler. Kırmızı Alanlar: Gevşek zemin, sulak arazi, obruk gibi yapılaşmaya son derece elverişsiz alanları gösterir. Bu bölgelerde sarsıntı şiddeti ve hasar oranı çok yüksektir.

Haritanın sunduğu bilgiler: