Bakan Murat Kurum'dan yeni açıklama: İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depreminin ardından 25 bin 17 binayı incelediklerini belirterek, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "Bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bugün itibarıyla;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2025
?? 25 bin 17 binayı inceledik.
?? 22 bin 89 binanın hasarsız,
?? 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. pic.twitter.com/AoK6H1YISu
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