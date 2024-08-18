AFAD duyurdu: Muş'ta deprem!
AFAD, Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 6.99 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Varto (Muş)
Tarih:2024-08-18
Saat:00:13:01 TSİ
Enlem:39.32389 N
Boylam:41.17778 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p4ozB8s9s0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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