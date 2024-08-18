AFAD duyurdu: Muş'ta deprem!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 00:36

Güncelleme: 18.08.2024 - 00:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Varto ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 6.99 kilometre derinliğinde oldu.