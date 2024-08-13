Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:44
Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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