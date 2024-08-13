Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/1jMwc7INbo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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