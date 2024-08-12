Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 14.59 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km
Detay:https://t.co/6S5EKBOA0P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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