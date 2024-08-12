Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.59 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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