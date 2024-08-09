Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da peş peşe deprem!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:51

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 11.76 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 11.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.