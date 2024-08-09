Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da peş peşe deprem!

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:51
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da peş peşe deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, 11.76 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

AFAD'ın aktardığına göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 11.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


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