Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da peş peşe deprem!
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İlk depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 11.76 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:10:38:21 TSİ
Enlem:36.02167 N
Boylam:28.88667 E
Derinlik:11.76 km
Detay:https://t.co/g1TpWqwbUd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'ın aktardığına göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 11.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [52.11 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:11:51:50 TSİ
Enlem:36.0225 N
Boylam:28.83222 E
Derinlik:12.4 km
Detay:https://t.co/TMRc5Bzbae@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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