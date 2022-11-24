AFAD: 'Düzce'deki deprem sonrası 180 artçı sarsıntı oluştu'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AA
24 Kasım 2022 Perşembe, 00:57
AFAD: 'Düzce'deki deprem sonrası 180 artçı sarsıntı oluştu'
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.


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