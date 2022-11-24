AFAD: 'Düzce'deki deprem sonrası 180 artçı sarsıntı oluştu'

24 Kasım 2022 Perşembe, 00:57

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.