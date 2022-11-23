Son Dakika: EGM duyurdu: 'Yeni deprem bekleniyor' paylaşımlarına soruşturma
Son dakika gelişmesi... Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce depreminin ardından yeni bir deprem beklendiği yönünde sosyal medyada yapılan dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, "Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 'yeni bir deprem beklendiği' yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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