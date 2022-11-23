Buğra Gökçe: İstanbul'daki olağan deprem riski değişmemiştir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Düzce’deki deprem sonrası İstanbul’daki olağan deprem riskinin değişmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 23:09
Buğra Gökçe: İstanbul'daki olağan deprem riski değişmemiştir
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, 6 büyüklüğündeki Düzce depremine yönelik açıklama yaptı.

"İSTANBUL’UMUZDAKİ OLAĞAN DEPREM RİSKİ DEĞİŞMEMİŞTİR"

Buğra Gökçe, Twitter’dan İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliğindeki sismoloji projesinden bir analiz paylaştı. Gökçe, İstanbul'daki riskin devam ettiğine dikkat çekti.

Gökçe, şunları kaydetti:

  • Gelişmeleri dikkatle izliyoruz. İBB-DEZİM ile Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği, ABD işbirliğindeki sismoloji projesi Coulomb gerilme analizine göre Düzce depreminin yaklaşık 1 bar’lık gerilme değişime neden olduğu görülmektedir.

  • İstanbul’umuzdaki olağan deprem riski değişmemiştir.

Buğra Gökçe istanbul büyükşehir belediyesi

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