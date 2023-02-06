Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:34

Afet ve acil durumlarda yardımı alınan AFAD'ın açılımı, ne olduğu ve görevleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. ''AFAD nedir? AFAD'ın görevleri nelerdir? AFAD'ın telefon numarası nedir?'' soruları, sıkça sorulan sorular arasında. İşte ayrıntılar...

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

AFAD'IN TELEFON NUMARASI NEDİR?

Afet ve acil durumlarda yurttaşlar, AFAD'A 122 numarasından ulaşabilirler.