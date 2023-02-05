CHP'li Gamze Taşcıer'den AFAD'a sert eleştiri: Erdoğan'ın ikinci örtülü ödeneği

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:00

CHP’li Taşcıer, 23 Kasım’da Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı’na sağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) afet sonrası müdahale ile ilgili hazırladığı etki analizi raporundaki bulguları değerlendirdi.

Taşcıer, geçen ay yaptığı “AFAD’ın çiftlik gibi yönetildiği” açıklamasını anımsatarak, “Erdoğan’ın ikinci örtülü ödeneği olarak kullanıldığını belirtmiştim. Düzce depremi sonrası ortaya çıkan rapor, tespitlerimin ne denli doğru olduğunu gösteriyor” dedi. Taşcıer, afete müdahale için kâğıt üzerinde yazan koordinasyon sisteminin kurulamadığını ifade ederek, ekiplerin başına bir sorumlu görevlendirmekten bile “aciz olunduğu” söyledi.

(Gamze Taşcıer)

Taşcıer, en kritik konulardan biri olan afet toplanma alanının bile doğru düzgün belirlenemediğini dile getirerek, “Koordinasyon kurulunun bile toplandığı yerin zafiyet yarattığı, afet nakliye grubunun bile iki gün sonra kente ulaştığı AFAD’ın iç raporunda görülebiliyor. Daha da vahimi, çadırlar konusundaki başıboşluğun yıllardan bu yana sürdüğünü görüyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

‘HATA YA DA EKSİK DEĞİL’

Taşcıer, Düzce depreminden sonra sızan raporlara bakıldığında aradan geçen 6 yılda değişen bir şey olmadığına dikkat çekerek, “Raporda, ‘Çadırlara kabulde herhangi bir standart olmadığından, kalanların listesi ancak birkaç gün sonra hazırlanabilmiştir’ ve ‘Çadır dağıtımında teslim muhtarlara yapıldığından bireysel takip sağlanamamıştır’ ifadeleri yer alıyor. Bu tam anlamıyla bir skandaldır. Milletin canı kimlere emanet” diye konuştu.

Uzmanların, Marmara depremine işaret ettiği açıklamalarına işaret eden Taşcıer, “Bir çadırın takibini dahi yapmaktan aciz bu kurum mu afet sonrası müdahale edip vatandaşın yardımına koşacak? Bir takip sistemi nasıl olur da bunca uyarılara rağmen yıllardır düzeltilmez? Demek ki kasıt var, buna hata ya da eksiklik demek mümkün değil. AFAD’da kurulan bir usulsüzlük düzeni vardır ve Erdoğan da bu kurumun bütçesini ikinci örtülü ödeneği olarak kullanmaktadır. Allah ülkemizi afetlerden ve özellikle AKP döneminde afet gerçekleşmesinden korusun” dedi.