AFAD peş peşe duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremlerin büyüklüğü 4.1 ila 4.4 arasında kaydedildi.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaklaşık 20 dakika içerisinde 4.1 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaşımları şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-08
Saat:20:15:14 TSİ
Enlem:36.60417 N
Boylam:25.63778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QqfqSUuO1K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-08
Saat:19:51:47 TSİ
Enlem:36.64389 N
Boylam:25.64639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/65K6Mzn72H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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