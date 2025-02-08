AFAD peş peşe duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremlerin büyüklüğü 4.1 ila 4.4 arasında kaydedildi.

AFAD peş peşe duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 20:25

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaklaşık 20 dakika içerisinde 4.1 ila 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaşımları şu şekilde:


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