AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 08.51 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-06
Saat:08:51:44 TSİ
Enlem:36.54028 N
Boylam:25.61861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZXDn0VRGgG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #sarsıntı
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