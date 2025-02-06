AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 08.51 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.