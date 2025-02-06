AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 08.51 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #sarsıntı

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