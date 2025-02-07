Son dakika depremi... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Tokat'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika depremi... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:03

Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Zile ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.46'da gerçekleşen depremin yerin 5.0 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #tokat #deprem #Son dakika

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