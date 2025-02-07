Son dakika depremi... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Tokat'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Zile ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.46'da gerçekleşen depremin yerin 5.0 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 7, 2025
YALNIZKOY-ZILE (TOKAT) https://t.co/sWuokQDRiM
07.02.2025, 09:46:14 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Etiketler: #tokat #deprem #Son dakika
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