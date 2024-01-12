AFAD saat verdi: Doğu Karadeniz için 'yoğun kar yağışı' uyarısı!

AFAD, Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağı belirtilen kar yağışına ilişkin uyarıda bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:19
AFAD saat verdi: Doğu Karadeniz için 'yoğun kar yağışı' uyarısı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı beklendiğini belirtkerek uyarıda bulundu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı bekleniyor! 12 Ocak Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Havanın soğumasıyla Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.  Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”


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