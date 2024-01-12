Hakkari'de 284 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı!
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy ve 190 mezraya ulaşılamadığı aktarıldı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Hakkari kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.
Kardan dolayı kent genelinde 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ve esnaf ana arterlerde temizlik yaptı.
İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.
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