AFAD Van il müdürünün kızı pencereden düşüp yaşamını yitirdi
Afet ve Acil Durum (AFAD) Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düşüp hayatını kaybetti.
Van-Erciş karayolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında, AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş iddiaya göre 4. kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.
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