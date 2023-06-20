Yaz aylarında pencere ve balkonlara dikkat: Yoğun bakımda yüksekten düşme ve travma hastası çocuk var

Yayınlanma: 20.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 07:00

Uzmanlar yaz aylarında yüksekten düşme, boğulma gibi durumların sıklıkla yaşandığını ifade ederek aileleri uyardı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu da ev kazalarına karşı önlem alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"SUDA BOĞULMALAR ÖN PLANA GEÇİYOR"

Çocukların yoğun bakımda tedavi görme sebeplerinin yılın farklı zaman dilimlerine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Şevketoğlu, "Kış aylarında daha çok enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hastalar yoğun bakıma gelirken özellikle bahar ve yaz aylarında bizim için yüksekten düşmeler ve suda boğulmalar ön plana geçiyor. Bu yüksekten düşmelerde mesela şu an kliniğimizde takip ettiğimiz birden fazla yüksek düşme, travma hastası çocuk var. Bunlarda aileler açısından dikkat edilmesi gereken önemli konular var. Mesela 2 çocuk da balkondan ve pencereden düşen çocuklar. Evde bunlarla ilgili önlem alınması gerçekten çok önemli, mesela bir çocuk 10 cm bir pencere açıklığından düşebilir. O yüzden özellikle pencerelerin yaz ayları boyunca kontrollü açıklığı sağlayacak şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Balkon korkuluklarının çocukların düşemeyeceği, tırmanamayacağı kadar yüksek olması gerekiyor. Eğer parmaklıklar varsa bunların 2,5 santimden daha dar veya 6 santimden geniş olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ev içinde çocukların düşmesiyle ilgili alınacak çok fazla sayıda tedbir olması lazım. Pencere önüne koltuk, sandalye gibi mobilyaların konulmaması önemli çünkü çocuklar her şeye tırmanırlar. Çekmeceli olan her şey için bu çekmecelerin kilit altına alınması gerekiyor. Çünkü çocuklar alt çekmeceleri açarak onu merdiven gibi kullanıp daha sonra düşme şeklinde olabilir” dedi.

"BAZI HASTALARIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Şevketoğlu, "Komodin gibi şeylerin üzerinde bir televizyon veya ağır bir cisim varsa, cisimlerin üzerlerine düşmesiyle çok ağır kafa travması olan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine evde alınması gereken tedbirler içinde burada takip ettiğimiz hastalardan da söyleyebilirim ki stor perdelerin zincirleri çocukların asılıp, boğulmasına sebep olan durumlarla maalesef karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Yaz aylarında boğulmaları sık görüyoruz. Çocukların sahillerde asla ve asla tek başına bırakılmaması çok önemli. Mutlaka bir velisiyle denize veya havuza girmesi önemli. Hiçbir zaman havuz başında, denizde çocuğun tek başına kalmamasının sağlanması önemli. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman her zaman ilk yardımın nasıl yapılacağının bilinmesi, çocuğun hayatta kalmasına ve daha sonra olabilecek sakatlık durumunda çok önem kazanıyor, sonuç olarak bunun ilk yardımın eğitiminin de alınmış olması önemli. 5 yaş altı çocukları tek başına asla evde bırakmamak burada çok önemli. Elektrik prizleri kapatılmalı çünkü bunlar anlık olarak çocukların yoğun bakımlık olmasına sebep olacak hastalıklarla karşı karşıya bırakabilir. Yoğun bakım gerektiren çocukları kliniğimize kabul ettikten sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen bazı hastalarımızı kaybediyoruz. Aile için de hekim olarak bizler için de son derece yıpratıcı bir süreç oluyor. O yüzden bunlarla karşılaşmamak için tedbir alınarak hiç olmamasını sağlamak en sağlık süreç olacak" diye konuştu.