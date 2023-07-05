Giresun'da 5. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Giresun’da evlerinin 5. katındaki pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:44
Giresun'da 5. katın penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
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Giresun’un Yeni Mahalle Giresun Caddesi'nde meydana gelen olayda, Doğukan Duran (5) evlerinin açık olan 5. katındaki pencereden düştü.

Ağır yaralanan ve Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altında alınan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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