AFAD'da devir teslim töreni: Ali Hamza Pehlivan göreve başladı
Mersin Valisi iken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak görevlendirilen Ali Hamza Pehlivan görevi teslim aldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı.
AFAD Merkez Yerleşkesi'nde yapılan devir teslim töreninde MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Okay Memiş görevi Pehlivan'a teslim etti.
AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"AFAD Başkanlığına atanan Vali Sayın Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliği’ne atanan Vali Sayın Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
?? Ankara • AFAD Başkanlığı— AFAD (@AFADBaskanlik) February 10, 2025
AFAD Başkanlığına atanan Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı.
MGK Genel Sekreterliği’ne atanan Vali Sn.Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi.… pic.twitter.com/R7H3JO13e8
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