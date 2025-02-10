AFAD'da devir teslim töreni: Ali Hamza Pehlivan göreve başladı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 21:23

Güncelleme: 10.02.2025 - 21:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı.

AFAD Merkez Yerleşkesi'nde yapılan devir teslim töreninde MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Okay Memiş görevi Pehlivan'a teslim etti.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD Başkanlığına atanan Vali Sayın Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliği’ne atanan Vali Sayın Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."