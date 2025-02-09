Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 15:27

Güncelleme: 09.02.2025 - 15:27

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde en büyüğü saat 14.59'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 5.42 km olduğu belirtildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Saat 14.54'te 4.2 büyüklüğünde; saat 11.57'de 3.5 büyüklüğünde ve saat 12.01'de 4.1 büyüklüğündew peş peşe depremler meydana geldi.