AFAD'dan 12 Kasım deprem tatbikatı hatırlatması: Tüm telefonlara gönderilecek

09 Kasım 2022 Çarşamba, 18:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke çapında gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için telefonlara SMS yolladı.

AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;

"12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."

TATBİKAT İÇİN ÖZEL MESAJ GÖNDERİLECEK

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.

BU AKŞAM ÖĞRENCİ YURTLARINDA YAPILACAK

Bugün ise AFAD tarafından Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında saat 21.00'de deprem tatbikatı uygulanacak.

Tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız O¨gˆrenci Yurdunda saat 20.30’da tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Ayrıca 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.

O iller ve yurtlar şöyle:

İstanbul- Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu,

İzmir- Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu

Adana – Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu

Kayseri- Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu

Kahramanmaraş- Avşar Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu

Erzurum- Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu

Van-Aişe Sıddıka Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdu.