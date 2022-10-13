AFAD'dan 'deprem testi' uyarısı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır" mesajı paylaşıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."
?? #DUYURU— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2022
?? Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00:00’dan itibaren büyüklüğü 1.0 üzerinde olan depremler twiter adresimiz üzerinden ‘test amaçlı’ yayımlanacaktır.
?? Takipçilerimizin dikkatine sunarız.
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