AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptı. Uyarıda, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.
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