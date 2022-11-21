AFAD'dan 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) kuvvetli fırtına ile ilgili uyarıda bulunuldu.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:04
AFAD'dan 'kuvvetli fırtına' uyarısı
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AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi. 


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