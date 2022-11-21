AFAD'dan 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) kuvvetli fırtına ile ilgili uyarıda bulunuldu.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
@meteoroloji_twi'den alınan bilgilere göre— AFAD Afyonkarahisar (@afad_afyon) November 21, 2022
?Pazartesi gün boyunca (21.11.2022)
??Afyonkarahir ilimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
??Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/ZuKFiVAxZQ
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