AFAD'dan 'kuvvetli fırtına' uyarısı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:04

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.