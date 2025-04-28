AFAD’ın dört yıllık stratejik planında yer alan sorunlara dikkat çekildi: Teori var, pratik yok
Silivri depremi sonrasında AFAD’ın afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu yeniden gündeme geldi. Kurumun stratejik planında pratikte yaşanan sorunlara dikkat çekildi. 2024- 2028 Yılı Stratejik Planda geniş alan telsiz haberleşme sisteminin bulunmadığına ve görevlendirmelerde adaletsizliğe dikkat çekildi.
İstanbul depremi sonrası afetlere ne kadar hazırlıklı olunduğu yeniden tartışma konusu oldu. Bu noktada AFAD’ın 2024- 2028 Yılı Stratejik Planı’nda yer alan belirlemeler yeniden gündeme geldi.
Planda, “Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak” hedefi için “gerçekleşecek büyük bir afet sonrasında eğitimleri gerçekleştirecek yeterli eğitmen bulunamadığı” belirtildi. Afetlere müdahale planlarının uygulanabilirliğini ölçmek için tatbikatlar yapma hedefi konan planda, “bürokrasi ve karar alma mekanizmalarının yavaşlığından” yakınıldı.
Ayrıca “sorumlu kurum ve birimlerin görevlerini yeterince benimsemediği ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için uygun personel ve ekipman kaynağının olmadığı” kaydedildi. Stratejik planda, afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olduğu da belirtilerek bunun sonucunda “teoride belirlenen rollerin pratikte uygulanamadığı” aktarıldı.
‘BTK FREKANS TAHSİSİ YAPMIYOR’
Afetlere müdahale süreçlerinin hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamak için ise plana “olay yeri yönetim sistemi” oluşturma hedefi konduğu görüldü. Ancak bu hedefin “risk” bölümünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından “frekans tahsisi yapılmadığı ve kurumlar arası geniş alan telsiz haberleşmesini sağlayacak bir sistem bulunmadığı” kaydedildi.
Öte yandan; planda AFAD personelinin yaşadığı olumsuzluklara da yer verildi. Bu kapsamda afet ve acil durumlarda görevlendirilmelerin adaletli yapılmadığı ve ucu açık görevlendirmeler sonucu personel motivasyonunun olumsuz etkilendiği belirtildi. Özverili çalışanların yanında “atıl personellerin olmasının iş barışını bozduğu ve afetlerde görevlendirilen personele hak ettiği maddimanevi desteğin verilmediği” aktarıldı.
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