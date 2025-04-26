AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7.91 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 07:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 04.00 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.91 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #adıyaman #afad #Çelikhan #deprem

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