Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 13.15 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Cihanbeyli (Konya)
Tarih:2025-04-26
Saat:07:16:34 TSİ
Enlem:38.50667 N
Boylam:33.08778 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/MdEm0qJh1V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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