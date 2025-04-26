Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 13.15 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 07:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #konya #büyüklük

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