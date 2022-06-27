AFAD’tan 4 ilçe için tehlike işareti
Kırmızı alarm verilen Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Şiddetli yağışlara ilişkin bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) geldi. 2 köprünün çöktüğü Kastamonu'da vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapılırken AFAD da 4 il ve ilçe için tehlikeyi işaret etti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı.
İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi.
Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Bozkurt ilçe merkezinde ise Ezine Çayının taşması sonucunda ilçe merkezi yeniden sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekipleri iş makineleri ile birlikte sel sularını tahliye etmek için çalışmalarına devam ederken ekiplere vatandaşlar da destek verdi.
AFAD'TAN KIRMIZI ALARM
Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sele neden oldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nın taşması nedeniyle 2 köprü çöktü. Vatandaşlara, iş yerlerinin açılmaması ve üst katlara çıkmaları yönünde uyarı yapıldı.
Şiddetli yağışlara ilişkin bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) geldi. 2 köprünün çöktüğü Kastamonu'da vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapılırken AFAD da 4 il ve ilçe için tehlikeyi işaret etti. Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın sahasında yaşayanlar sel ve ani su yükselmesine karşı uyarıldı.
"DERE KENARINDA BULUNAN ARAÇLARI ÇEKİN"
AFAD, taşkın sahasında bulunan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de vatandaşları, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda bulunmaları ve dere kenarında bulunan araçların çekilmesi konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112'yi aramalarını hatırlattı.
"TAŞKIN RİSKİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞMIŞTIR"
Açıklamada, "Bartın, Adana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemli duyurulur" denildi.
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